Porto Empedocle, alla guida di un trattore sulla statale 115 si scontra con'auto: ferito

Agrigento - Un 66enne di Agrigento, residente nel quartiere di Giardina Gallotti, è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale verificatosi stamattina lungo la strada statale 115, all’altezza di Porto Empedocle. L’anziano era alla guida del suo trattore che trasportava grano. Per cause ancora in corso di ricostruzione, da parte della polizia Stradale di Agrigento, si è verificato lo scontro fra il trattore e una Fiat Punto, guidata da un agrigentino di 26 anni. L’uomo ha riportato un grave trauma cranico.