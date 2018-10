Discariche abusive e trasporto illegale rifiuti: scatta blitz nell'Agrigentino

AGRIGENTO - Dodici discariche abusive e oltre 10 tonnellate di rifiuti sequestrate e cinque persone denunciate. E’ il bilancio di un’operazione di controllo eseguita dai carabinieri di Agrigento nella Città dei Templi e in provincia per contrastare i reati in materia ambientale e gli abbandoni di rifiuti. Il Comando provinciale dell’Arma ha impegnato oltre 50 militari, supportati da colleghi del reparto speciale del Centro anticrimine natura.



Tre discariche sono state individuate in aree pubbliche lungo le strade statali 118 e e 189, due in località Villaseta e al Villaggio Mosè di Agrigento, una in un’area demaniale marittima di Porto Empedocle, una a Realmonte in località Fauma, a Siculiana a Garebici, a Favara, nelle contrade Pioppo e San Benedetto, e sull'isola di Linosa a Pozzolana di Ponente.

A Porto Empedocle sono stati fermati e denunciati per trasporto illecito di rifiuti 4 persone che stavano movimentando senza autorizzazione oltre due quintali di rifiuti urbani. A Raffadali è stato denunciato un imprenditore di 59 anni per illecita gestione di rifiuti: aveva realizzato in un fondo di sua proprietà, una discarica abusiva contenente rifiuti speciali non pericolosi, estesa per circa 500 metri quadri.