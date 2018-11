Premio Telamone, eccellenze in vetrina

Come da tradizione, anche quest’anno il Premio Telamone viene assegnato agli uomini e alla donne siciliane che si sono distinti nel mondo del lavoro e del sociale portando in alto i valori di operosità e impegno della nostra millenaria isola.

La cerimonia di conferimento della 42° edizione del Premio si terrà sabato 24 novembre 2018 alle ore 17 nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, presso il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”.

Anticipa l’evento, in occasione del 150°anniversario della nascita, il Convegno studi in ricordo di Empedocle Gaglio, medico di fama internazione e fondatore dell’Ospedale italiano “Umberto I” a il Cairo, previsto per il 5 novembre 2018 al Circolo Empedocleo di Agrigento.

Nel corso del Convegno sarà insignito del Premio Telamone per i meriti professionali e umani l’imprenditore catanese, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana Eugenio Benedetti Gaglio, nipote dell’illustre Empedocle.