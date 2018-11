La donna fu uccisa dal marito. La società gialloblù aderisce alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

La Seap Pallavolo Aragona aderisce alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre, data tra l’altro riconosciuta dalle Nazioni Unite. La Società del presidente Nino Di Giacomo, sempre sensibile alle tematiche riguardanti la dignità delle donne e contro ogni forma di violenza, in occasione della partita casalinga della Seap Aragona contro il Volley Reghion Reggio Calabria, di sabato 24 novembre, alle ore 18, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, organizza una cerimonia in ricordo di Federica De Luca, arbitro della Fipav, morta all’età di 30 anni, uccisa dal marito il 7 giugno del 2016 nel suo appartamento a Taranto. Il marito, Luigi Alfano, che non accettava la volontà della donna di procedere con le pratiche di separazione, si è poi suicidato ma prima ha ucciso con un colpo di pistola alla nuca il figlio di appena 4 anni. La morte di Federica ha sconvolto l’Italia. Una tragedia che ha lasciato il segno nel nostro Paese. Prima della partita contro le calabresi lo speaker leggerà un messaggio in ricordo dell'ex arbitro Federica De Luca per non dimenticare una delle più promettenti fischietti della pallavolo italiana, ma soprattutto la splendida donna e mamma di un bellissimo bambino.