A Racalmuto s'inaugura la tela "Cena in casa del fariseo" di Pietro D'Asaro

Sarà presentata domenica sera 25 novembre nella chiesa Madre di Racalmuto la tela restaurata del "Monocolo di Racalmuto" Pietro D'Asaro “Cena in casa del Fariseo”. Un pala d'Altare del Seicento conservata in Matrice, restaurata grazie ai fondi della società Italkali messi a disposizione ad un Comitato di cittadini guidato da Enzo Sardo che ha promosso l'iniziativa assieme al Movimento Cristiano Lavoratori e alla Comunità Ecclesiale di Racalmuto.

Interverranno, sotto il coordinamento di Enzo Sardo e di Salvatore Picone, l'arciprete Don Diego Martorana, il sindaco Emilio Messana, il presidente del consiglio comunale Ivana Mantione, Gabriella Costantino, Soprintendente dei beni culturali di Agrigento, don Giuseppe Pontillo, direttore dell'Ufficio beni culturali ed ecclesiastici dell’Arcidiocesi, Domenica Brancato, direttore dei lavori dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Agrigento e Giovanna Comes, restauratrice della tela. Per la società Italkali interverranno Domenico Culotta e Gigi Scibetta.

Previsti, durante la manifestazione, che coincide con i dieci anni di apertura al culto della Chiesa Madre di Racalmuto, momenti artistici con il coro filarmonico "Terzo Millennio" diretto dal Maestro Domenico Mannella.