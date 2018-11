Processo Vultur: condannati i quattro imputati

Tutti condannati i 4 imputati del processo, scaturito dall'operazione antimafia denominata "Vultur", condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, con il coordinamento della Dda di Palermo. La sentenza è stata emessa dal collegio di giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento (presidente Luisa Turco).

Inflitti 17 anni e 6 mesi di reclusione a Rosario Meli, inteso il "puparo", settantenne, ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Camastra (24 anni di carcere la richiesta del pubblico ministero della Dda di Palermo, Alessia Sinatra).

Complessivi 14 anni e 6 mesi di reclusione la condanna per il figlio, Vincenzo Meli, 48 anni (18 anni la richiesta del Pm); 13 anni e 6 mesi per il tabaccaio di Camastra, Calogero Piombo, 67 anni (15 anni), e 22 anni, in continuazione con altre condanne, per il canicattinese Calogero Di Caro, 72 anni (22 anni).