Bagni pubblici in via delle Torri e via Esseneto, arriva bando per l'affidamento a privati

Bagni pubblici, dopo anni di abbandono e di impossibilità a mantenere aperte le strutture arriva per la prima volta un bando per l'individuazione di soggetti gestori esterni. La scelta dell'esternalizzazione dei bagni era stata annunciata alcune settimane fa dall'assessore Gerlando Riolo, il quale si trovava a rispondere in Consiglio comunale all'ennesimo atto proposto dalla 1a commissione consiliare, presieduta al consigliere Salvatore Borsellino, che da un paio di anni continua a chiedere che questi importantissimi servizi (igienici) tornino fruibili in tutta la città, utilizzando per il loro funzionamento, ad esempio, le risorse dell'imposta di soggiorno. Sull'edizione odierna dell'edizione cartacea un ampio servizio.