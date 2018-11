Trovato in possesso di una pistola: anziano nei guai

E' stato trovato in possesso di una pistola pronta all'uso. Il proprietario, che si è trovato i poliziotti in casa per una perquisizione, si sentiva sicuro di sé. Non avrebbe mai immaginato, che gli investigatori mettessero gli occhi, infilando la mano, proprio all'interno di un mobile , e trovassero l'arma. Così un pensionato di 83 anni, di Agrigento è finito nei guai. Per l'età avanzata ha evitato l'arresto. E' stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, con le ipotesi di reato di detenzione illegale di arma da sparo, e detenzione abusiva di munizioni. L'operazione è stata condotta, l'altro giorno, dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento. Tutto quanto è scaturito da alcune attività investigative.