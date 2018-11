Vandalismo? No, Arte. A Montevago nasce "Cabine d'Arte"

Sei murales su tre cabine elettriche nel centro di Montevago. Ma non si tratta di vandalismo: è un nuovo progetto di street art denominato “Cabine d’Arte”, promosso dalla Pro Loco “Rutilio Scirotta” in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la società del servizio elettrico.

All’opera il maestro Paolo Manno e l’artista Giuseppe Monreale, con progettazione dell’architetto Vincenzo Barrile. Il tema artistico è quello delle mani che abbracciano la storia, la solidarietà, l’agricoltura e l’acqua della città termale.

"Cabine d’Arte – spiega il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - rientra in una serie di interventi che stiamo mettendo in campo per ridare nuovo colore e decoro alla nostra città togliendo un po’ di quel grigiore che dà il cemento. Abbiamo già realizzato il primo grande murales tra ruderi della vecchia Montevago in collaborazione con diversi artisti e abbiamo riqualificato piazza Vespucci”.