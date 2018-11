Licata, alla Serrovira allestita la Casa di Babbo Natale

Alla Scuola Materna Serrovira sita in Via Palma a Licata è stata messa in atto una singolare iniziativa in prossimità della festa più bella dell'anno. Infatti, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, sarà possibile visitare gratuitamente la Casa di Babbo Natale. Le insegnanti, le mamme e i bambini hanno contribuito ad inscenare in vari spazi dell’istituto, le camere dove è possibile immaginare viva il vecchio Babbo: la sua camera da letto, il suo salotto e così via. Il tutto volontariamente e gratuitamente realizzato con materiale di recupero. L’invito è quello di portare i bambini per fargli vivere un’esperienza fantastica.