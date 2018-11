Scala dei Turchi: al lido Majata è sempre estate: ancora bagnanti a fine novembre

Da qualche giorno è tornato il sole e con esso anche la colonnina di mercurio si è alzata sensibilmente. Anche oggi, complici gli oltre 25 gradi, in tanti hanno deciso di concedersi un bagno fuori stagione nelle acque del mare africano. Prima una visita alla splendida Scala dei Turchi, poi una capatina al "mitico" lido Majata, una sorta di "Capannina" di Forte dei Marmi, per un bagno rinfrescante. Anche in questi ultimi scorci del 2018, grazie alle alte temperature, la gente continua a frequentare le spiagge dell'Agrigentino. Quelle vicine alla Scala dei Turchi sono le più battute ormai da diversi anni. Eppure, le attività commerciali della zona, tranne qualche caso, come per l'appunto il lido Majata, hanno già chiuso i battenti.