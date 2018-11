Acqua: Ati vota risoluzione contratto con Girgenti Acque

L’assemblea territoriale idrica ha votato per la risoluzione immediata del contratto di gestione del servizio idrico con la Girgenti Acque. «Risoluzione non solo motivata - per come da tempo si discute - da gravi inadempienze, ma anche dall’interdittiva antimafia firmata dalla Prefettura di Agrigento», affermano i sindaci che compongono l’Ati idrico, all’ufficio territoriale del Governo, che chiederanno di nominare dei commissari che garantiscano la gestione ordinaria solo in attesa dell’individuazione di una nuova forma di gestione.