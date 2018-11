Cimitero Piano Gatta, si va verso la risoluzione del contratto

Cimitero di Piano Gatta, il Comune di Agrigento da il via al processo di risoluzione del contratto di gestione con la società Global Service.

Dopo oltre due anni di scontri legali e di sostanziale immobilismo, che ha creato una gravissima carenza di loculi in cui seppellire i morti agrigentini (le salme in attesa sono arrivate fino ad una cinquantina) adesso il Municipio passa al contrattacco contro la società erede della Europa Costruzioni, agendo con decisione verso il percorso di risoluzione. Occasione per l’Ente è la mancanza della certificazione Soa, che la ditta non avrebbe: una carenza che in questa fase sarebbe una delle cause che blocca le attività di costruzione dei loculi di cui la città ha tanto bisogno insieme al mancato raggiungimento di un accordo tra Comune e ditta.

