Akragas, presentata la partita del cuore

E’ stata presentata alla stampa locale: "La partita del CUORE BIANCAZZURRO", che si svolgerà Lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 14.30, allo stadio Esseneto di Agrigento. Organizzata dal vulcanico Gerlando D’Aleo, responsabile dell’Associazione Paideia, l’idea nasce per mantenere viva la fiamma che unisce tutti i tifosi dell'Akragas, e per fare beneficenza. Alla festa dei tifosi dell'Akragas, parteciperanno tantissimi giocatori che hanno scritto le pagine più belle della storia del gigante. Tre, se non addirittura quattro generazioni di calciatori a confronto, con la stessa maglia, uno accanto all'altro, in un turbinio di emozioni. Per la prima volta insieme Gigi ed Agatino Chiavaro, padre e figlio, entrambi difensori, due veri e propri giganti che hanno indossato la casacca biancazzurra a distanza di 30 anni l'uno dall'altro. Hanno risposto in massa i "giganti". Da Alessandro Bonaffini a mister Pino Rigoli, da Davide Baiocco a Ciro Capuano, dal "genio" Nicola Arena a "the wall" Ciccio Vindigni, passando per il bomber Emanuele Catania, da Gaspare Pellegrino, al direttore Antonello Laneri, e poi ancora Andrea De Rossi, così come i probabili Andrea Scrugli, Desiderio Garufo, fino al giovane talento di casa nostra Filippo Caternicchia. Non mancheranno nemmeno gli storici ed inossidabili agrigentini di nascita o di adozione. L'Akragas Legend affronterà una selezione di illustri personaggi del mondo del calcio, dello spettacolo, dello sport ma anche del giornalismo. Gli All Stars Sicilia, una selezione nata nel 2017 da un intuizione del presidente Luca Napoli,