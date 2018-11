Agrigento, ha picchiato la moglie facendole sbattere la testa contro un'auto

Ha picchiato l'ex moglie e non ha provveduto al sostentamento del figlio minore. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella ha disposto la citazione diretta a giudizio per R.A., un trentunenne di Agrigento, accusato di lesioni personali aggravate, e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Il giovane, alcuni anni fa, si è separato dalla moglie, sua coetanea, anche lei agrigentina, e genitori di un bambino piccolo. Avviato l'iter per la separazione, avvenuta in maniera burrascosa, l'uomo avrebbe cambiato atteggiamento, pare, non accettasse la fine del matrimonio. Tra i due ex coniugi ci sarebbero state più discussioni, anche dai toni abbastanza accesi.

