Un pittore agrigentino, Salvatore Morgante, è stato inserito nel catalogo dell’arte moderna: gli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi, volume 54. L’artista ha partecipato alla mostra dell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento nel 2017 e al Festival internazionale di Arte contemporanea a Milano. I prezzi per le sue opere variano da 1.440 euro per un 30X50 a 2.160 euro per un 50X70 e 3.240 euro per un 80X100. L’opera che è stata pubblicata sul volume è “Climax”, tecnica mista su tela 100X150 del valore di 5mila euro. L’artista si avvale di pigmenti e materiali non convenzionali (sabbia, terra, cemento e vernici industriali) miscelati a quelli più tradizionali (olio, acrilico e pigmenti).

Soggetti: sono dominanti da contrari: incertezza e sicurezza, razionalità ed estro, colori ed ombre. Ogni sua opera non è mai delineata in chiave figurativa, bensì espressa attraverso una gestualità materica e informale.