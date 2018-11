Sorpresa con 50 grammi di hashish: arrestata agrigentina

Fermata per un controllo è stata trovata in possesso diverse sostanze stupefacenti, da destinare al mercato dello spaccio di Agrigento. A finire in manette A.M.V., cinquantenne, agrigentina. L'accusa per lei è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto della donna è stato effettuato dai poliziotti della sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Agrigento nei pressi di piazza della Stazione. Gli investigatori in abiti civili si sono nascosti nei dintorni dell'area ferroviaria, 'fiutando' l'arrivo di una partita di stupefacenti. Non si sono sbagliati. Hanno individuato la cinquantenne che, appena scesa dal treno, ha subito destato sospetti per l'atteggiamento nervoso e una certa fretta. Subito è stata bloccata per un controllo. All'interno della borsa nascondeva un panetto di hashish del peso di quasi cento grammi, alcune "palline" di eroina, e tre boccette di metadone.