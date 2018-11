Calcio: l'Akragas torna a vincere con un bel poker

Pronto riscatto dell’Olimpica Akragas, che vince convintamente il confronto con il Vis Borgo Nuovo. Al di là del 4 – 0 finale per i biancazzurri di Giovanni Falsone, il risultato poteva assumere proporzioni ben più pesanti, ma va bene così, anche se a rimanere all’asciutto è stato l’attaccante Santangelo che non riesce più ad andare in rete con la facilità di prima. Sin dalle prime battute si è visto subito la differenza tecnico-tattica tra le due squadre. Infatti, non passano che 10 minuti e il Gigante colpisce con Armenio. Nella ripresa arrivano gli altri tre gol: al 51’ ancora Armenio, al 72’ con Tanio Falsone e al 93' Puccio. Il torneo ha registrato nuovi risultati eclatanti che rilanciano le velleità dell’Olimpica Akragas in vista della riapertura delle liste di trasferimento. Prima di allora, occorrerà pianificare i problemi di natura societaria, se si vogliono coltivare sogni di promozione.