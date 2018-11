"Il Tartufo approda alla Scala dei Turchi di Realmonte. Lo farà domenica 2 dicembre alle 12:30 al Lounge Beach per un evento culinario di altissimo livello. Saranno presenti raffinati piatti a base di pesce e tartufo accompagnati dalla degustazione di vini doc Salaparuta dell'azienda Bruchicello e olii siciliani delle aziende Fontanasalsa Falconero (Tp), Vènera tonda Iblea (Sr), Terre di Zaccanello (Ag), Titone blend biologico (Tp), Selinon monocultivar biologico (Tp). Il mese più bello dell'anno, non poteva che cominciare nel migliore dei modi in una cornice unica al mondo.