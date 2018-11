Il direttore dell'Accademia delle Belle Arti Prado contro il Museo

Scontro tra il Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, Alfredo Prado, e il Museo Archeologico. Oggetto del contendere, un grande tempio in sughero (nella foto), realizzato dal padre di Prado, Anselmo che mostra concretamente i suoi studi sul grandioso Tempio di Giove Olimpico. L'opera è esposta nella sala del Telamone del Museo Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, dove i visitatori ne possano meglio considerare le proporzioni. È stato esposto al di fuori del museo, anche in Giappone. "Una targa in ottone, che spiegava la soluzione scientifica adottata per questa ricostruzione ideale - dice Alfredo Prado - oltre al nome dell’autore, è stata inspiegabilmente rimossa. Viene spesso spostato, dalla sala principale ad una stanzetta attigua, come può farsi con una pianta ed è stato anche danneggiato. Su mie sollecitazioni, recentemente è stato sommariamente ripulito dalla polvere; un telamone di questa ricostruzione ideale, evidentemente rubato da qualche visitatore, è stato sostituito con un altro abbozzato. È di mia proprietà e, come comunicato alla direzione del museo, presto lo trasferirò in altro luogo".