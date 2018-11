Porto Empedocle, sbloccati i lavori per la realizzazione del porticciolo turistico

Mentre proseguono i lavori del Lido Azzurro, oggi è stata firmata a Porto Empedocle la consegna dei lavori del porticciolo turistico e, quindi a giorni cominceranno le opere per la realizzazione della struttura funzionale allo sviluppo della nautica di diporto e turistica a Vigata. I lavori si erano fermati nel 2013 per via di questioni burocratiche.

abbiamo sbloccato la situazione e, finalmente, realizzeremo un'opera che darà grande sviluppo alla città.

Lo ha annunciato la sindaco Ida Carmina, che ironicamente ha scritto sul suo profilo Facebook: "Noi realizziamo non promettiamo".