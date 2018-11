"Ricette d'amore" al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento

Sarà un fine settimana mozzafiato al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento nei giorni 30 novembre e 1 e 2 dicembre con la divertente commedia di Cinzia Berni “Ricette D’amore” grazie all’associazione culturale Green Club e Studio Teatro Giovane con gli attori Elisa Capraro, Simona Carisi, Paolo Di Noto, Oriana Fabrizio e Oriana Paolocà, prodotto e diretto da Enzo Cordaro.

Quattro donne alle prese con l’amore in una commedia irresistibile che ha già fatto divertire migliaia di spettatori.

Cosa succede se una tranquilla serata tra amiche viene interrotta dall’arrivo improvviso di un bellissimo ragazzo in cerca d’aiuto? Quale sarà la ricetta giusta per resistere alle tentazioni e a non farsi travolgere dalla passione? Quattro donne alla riscossa contro il maschio tentatore! Quattro donne spumeggianti agguerrite e determinate! Un affresco spudorato e frizzante delle donne di oggi che ci farà ridere e riflettere sulla realtà che ci circonda.

Un lavoro leggero che si addice moltissimo al periodo che ci porta al mese più festivo dell’anno. Natale è ormai alle porte.