Nello Hamel: "Cittadini prestate attenzione nel conferimento dei rifiuti"

L'assessore comunale all'ecologia, Nello Hamel raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e diligenza nel conferimento dei rifiuti. In questa settimana è partito un rigoroso controllo che prevede che i rifiuti erroneamente conferiti non vengano ritirati. Successivamente saranno operati, in caso di recidiva, le sanzioni previste dall'Ordinanza sindacale. In particolare l'assessore ricorda che la carta ed il cartone vanno conferiti direttamente nel mastello oppure nei sacchetti di carta o nelle scatole di cartone ed è tassativamente vietato l'utilizzo di sacchetti di plastica. Il vetro va conferito direttamente nel mastello senza alcun sacchetto; la plastica va conferita nel mastello e possono essere utilizzati i sacchetti di plastica. L'indifferenziato, secco residuo, va conferito nel mastello e può essere utilizzato un sacchetto di plastica. In via transitoria è possibile conferire l'umido, in caso di grosse quantità, utilizzando il mastello per il vetro. I cittadini virtuosi che svolgono correttamente la raccolta differenziata possono stare tranquilli perché saranno salvaguardati da qualsiasi sanzione. Coloro che non sono ancora provvisti di mastello, nel periodo di transizione possono utilizzare contenitori diversi purché dotati di una chiara indicazione del rifiuto conferito.