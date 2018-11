S. Stefano Quisquina, iniziativa dell'Europa a favore dei maggiorenni

Il Comune di Santo Stefano Quisquina pone all'attenzione dei giovani un’importante iniziativa portata avanti dall’UE ed indirizzata agli appena maggiorenni. Tale iniziativa viene denominata: “DiscoverEU”.

DiscoverEU è un progetto - comunitario - che offre ai giovani la possibilità di viaggiare gratuitamente per l’Europa nel periodo compreso tra il 15 Aprile 2019 (prima data prevista per la partenza) e il 31 Ottobre 2019 (ultima data prevista per il ritorno).

Possono partecipare al progetto “DiscoverEU” tutti i cittadini Europei nati tra il 1 Gennaio 2000 (incluso) e il 31 Dicembre 2000 (incluso) e quindi che compiranno 18 anni entro il 31 dicembre 2018.

Il progetto “DiscoverEU” darà l’opportunità ai giovani di viaggiare, anche in gruppo, da 1 a 30 giorni, in tutta Europa, facendo tappa in massimo quattro Paesi diversi, e partecipando ai numerosi eventi organizzati.

Si viaggerà prevalentemente in treno, tuttavia saranno disponibili altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti e in casi eccezionali, si potrà viaggiare anche in aereo, permettendo la partecipazione ai giovani che vivono in zone isolate o sulle isole.

Le iscrizioni, si potranno effettuare, esclusivamente online dalle ore 12:00 di giovedì 29 Novembre 2018 fino alle ore 12:00 di martedì 11 Dicembre 2018 al seguente link: https://europa.eu/youth/discovereu_it