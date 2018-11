Akragas, domani si recupera la sfida contro l'Albatros Lercara

Si recupera domani, mercoledì pomeriggio alle 14,30, la gara con l’Albatros Lercara, valida per la nona giornata di andata, ed annullata per maltempo. Una gara che promette scintille, anche per la numerosa presenza di ex akragantini nelle fila palermitane. La recente vittoria esterna di Palma Montechiaro ha gasato l’ambiente, specie dopo il divorzio con il tecnico Maniscalco ed il subentro dell’ex capitano lercarese Giuseppe Campanella. Da parte akragantina, Giovanni Falsone è consapevole delle difficoltà cui andrà incontro la propria squadra, ma la zona play off è ad un passo, e tentare il colpaccio non è semplice utopia.