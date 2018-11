Alfonso Sciarratta, di professione medico e... runner è il Re del deserto

E' agrigentino ed ha 63 anni l'unico siciliano ad avere concluso l'edizione 2018 della “Oman Desert Marathon”, una gara podistica di 165 km in sei tappe giornaliere che impone ai partecipanti la piena consapevolezza di un'avventura unica nella natura selvaggia del deserto arabo. Alfonso Sciarratta, di professione medico e... runner, ha felicemente concluso questa avventurosa gara ed è entusiasta della bella esperienza. Non è nuovo nel mondo del podismo, è conosciuto ed apprezzato da tutti i runner siciliani, ha partecipato a maratone e gare di ecotrial e oggi spende il tempo libero per provare esperienze nuove. Come una maratona del deserto, la seconda dopo la 100 chilometri del Sahara di alcuni anni fa.

“Alla Oman Desert Marathon” Sciarratta era uno dei 100 corridori provenienti da 15 paesi diversi. Una gara che richiede ad ogni corridore di essere completamente autosufficiente, pronto a vivere solo la vasta distesa del deserto, ricca di bellezza e oggetto di esperienza emotiva e spirituale.

La corsa ha avuto inizio dall'Oasi di Alwasil di Bidiya ed è terminata sulla costa del Mar Arabico. Nel corso delle sei tappe i corridori hanno attraversato miglia e miglia di dune di sabbia, palmeti e villaggi.

Si segue la Via della seta attraverso il deserto dell'Oman, la natura selvaggia e gli splendidi tramonti. La corsa finisce con un'esplosione di emozioni quando si arriva sulle rive del Mar Arabico. Per Sciarratta è stata l'ennesima sfida, un altro momento che rimane nella vita di chi non vuole fermarsi. Ecco uno stralcio del suo racconto pubblicato su “Sicilia Running”: “Ti resta il sapore di quello sforzo, in quel momento carico di sofferenza, di tentare qualcosa per te inimmaginabile, quel sapore di sudore che ti impregna e che fa parte di te… Ti resta il deserto dentro e la voglia incomisurata di pensare subito alla prossima….”