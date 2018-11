Ad Agrigento deve essere costruito un cimitero per cani e gatti

"Ci vuole un cimitero per cani e gatti, per gli animali domestici che vivono nelle famiglie agrigentine, ci vuole un cimitero in un luogo della nostra città; un cimitero, come esistono in tante altre città, e non è un’invenzione balzana, è una giusta e umana pietà per gli animali domestici che sono stati con noi, che a noi sono stati fedeli, e che loro stessi si sono ritenuti parte della famiglia. In casa o in giardino gli animali domestici sono sempre presenti nell’ambito familiare, anche se qualche volta condizionano la nostra vita; esempio dove lasciarlo se tutta la famiglia va n vacanza, ma ancor di più dove portarlo in caso di morte. Il nostro Pluto o Molly, nel giorno della morte non può essere abbandonato in un cassonetto, oppure ai margini di una strada, o interrato in qualche posto recondito, o ancor peggio, senz’altre soluzione, lasciarlo cadere in un dirupo". E' quello che afferma Totò Cacciato.

"Come in altre città d’Italia e della Sicilia, è necessario - continua Cacciato - un cimitero per cani, gatti e altri piccoli animali domestici. Sarà moda, sarà quel che sarà, i negozi di cibo e accessori per cani e gatti sono numerosi e offrono pranzi da Gourmet da alta cucina: manzo, pollo, anatra, fegato, tacchino, pesce e biscotti, quindi chi li ha nutriti desidera anche un buon ricordo. Che la morte non li lasci finire nei trita spazzatura, o in sacchi lasciati al sole fino alla putrefazione e disfacimento. Un cimitero per cani e gatti, e che ci pensino veramente gli Enti , le Istituzioni pubbliche e la nostra Civica Amministrazione alle quali può essere delegata la risoluzione di questo problema. Restiamo in attesa, e speriamo che non cada nel silenzio, perché scade l’interesse, si posticipa e non se ne parla più".