Dopo l’interdittiva a Girgenti Acque a rischio, anche, la rete idrica di Agrigento,

Il rifacimento della rete idrica di Agrigento potrebbe rimanere un vero e proprio “sogno”. Adesso ad addensare nubi nerissime sulla possibilità che qualcuno si faccia carico dell’opera sono le recenti vicende che hanno interessato la Girgenti Acque. Non solo l’interdittiva antimafia perché, come noto, a fronte di 30 milioni di euro di spesa complessiva, il 30% dovrebbe arrivare dalla parte privata e appare complesso che in un momento di questo tipo qualcuno voglia investire. Ampio servizio sull'edizione cartacea del nostro quotidiano odierno, 28 novembre.