Case popolari, a Porto Empedocle oltre 130 famiglie occupano abusivamente gli alloggi di Comune e Iacp

Su 1500 famiglie ospitate nelle case popolari di Porto Empedocle quasi il 10 per cento risultano abusive. Il dato deriva da un censimento fatto dal Comune, che è in parte proprietario degli immobili – in gran parte dello Iacp - che conferma un fatto purtroppo abbastanza nota: l’esistenza di vere e proprie sacche di povertà e illegalità rispetto alle quali sembra si possa fare davvero poco.

Complessivamente le famiglie abusive sarebbero 130, le quali oltre ad occupare senza titolo le case nell’area dei “Grandi lavori”, oggi risultano quasi del tutto sconosciute al fisco e al Comune, dato che in larghissima parte non pagano alcuna tassa locale né tantomeno si occupano di fare la raccolta differenziata. Maggiori dettagli sul nostro quotidiano cartaceo in edicola oggi 28 novembre.