Sabato e domenica prossimi, 1 e 2 dicembre, a Villa Giuliana Relais, a Licata, seconda fase degli Stati Generali del Turismo di Licata. Abbiamo convocato dei tavoli tematici di area.

Ogni tema verrà discusso dai partecipanti suddivisi in tavoli di MAX 10/12 persone ciascuno.

Ad ogni tavolo sarà presente un facilitatore che oltre a coordinare e orientare la discussione, avrà anche il compito di fare la sintesi dei risultati emersi.

I partecipanti ai tavoli avranno l’opportunità di discutere, formulare le proprie considerazioni e portare proposte effettive sul tema scelto e dare il proprio contributo a innovare il turismo in città.

I risultati emersi nelle diverse discussioni partecipate, verranno poi presentati in un documento finale durante l’evento conclusivo che si svolgerà nelle prossime settimane.

La piattaforma di discussione, sarà la fucina del processo di costruzione del “Piano Strategico di Sviluppo del Turismo a Licata”.

E' la più grande manifestazione di democrazia partecipata che la città abbia mai conosciuto.