Quadrivio Spinasanta, disavventura per un ladro di automobili

Mai avrebbe immaginato che il proprio figlio di appena 5 anni potesse diventare il miglior “antifurto” per la propria auto. Mai fino a ieri mattina intorno alle 10 quando un agrigentino di 50 anni ha parcheggiato il proprio veicolo nei pressi del Quadrivio Spinasanta, per andare a ritirare dei soldi al Bancomat di un istituto bancario. L’uomo è sceso dalla propria auto, ha compiuto alcuni metri per dirigersi a piedi verso l’apparecchiatura eroga soldi, quando a un tratto ha visto balzare all’interno del mezzo uno sconosciuto. Costui ha messo in moto il veicolo e ha percorso alcune decine di metri, al cospetto dello sguardo atterrito del proprietario. Il ladro di auto ha però immediatamente bloccato la propria marcia, essendosi accorto che sul seggiolino posizionato nella zona posteriore dell’auto era seduto e regolarmente allacciato un pargoletto. Il piccolo ha evidentemente reagito in qualche modo (piangendo o urlando) alla vista di quello sconosciuto messosi al volante, spingendo costui a lasciare perdere il completamento del colpo. Il balordo ha dunque fermato l’auto, ha aperto la portiera e si è dato alla fuga.