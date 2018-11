Il "fumo" dilaga tra i giovani, blitz dei carabinieri

Droga spacciata a pochi passi da abitazioni, negozi, e locali della "movida", ed acquistata da giovani e giovanissimi, perlopiù studenti, molti dei quali insospettabili e di buona famiglia, con il vizio della "canna", e chissà di quali altre droghe. Appena lunedì scorso, era stato lanciato l'ennesimo allarme, sulle pagine del nostro quotidiano. Da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento "tolleranza zero", per tentare di stroncare, o almeno mettere un freno a un fenomeno in preoccupante crescita. Blitz e controlli sono stati ulteriormente intensificati. E i risultati non sono tardati ad arrivare. L'altra sera, tra la via Atenea e il viale della Vittoria, complessivamente 10 giovani, di cui 5 minori dai 15 ai 17 anni, sono stati sorpresi con piccole dosi di hashish per uso personale. Nei confronti dei maggiorenni, ora il Prefetto potrà disporre sanzioni amministrative, una fra tutte la sospensione della patente di guida, anche per un lungo periodo. Complessivamente sequestrati poco meno di cinque grammi di hashish.