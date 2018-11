Maltrattamento di cavalli: denunciato un uomo di Caltabellotta

La Polizia Municipale di Sciacca durante un servizio di controllo ha segnalato alla Procura delle Repubblica di Sciacca un sessantanovenne di Caltabellotta per maltrattamento e abbandono di animali. Dagli accertamenti effettuati insieme ai veterinari dell'Asp di Agrigento in un'area agricola nelle campagne di Sciacca, è emerso che l'uomo deteneva diversi cavalli senza alcuna autorizzazione e in assoluta assenza dei minimi requisiti previsti per l’igiene e benessere degli animali.

Nel terreno è stata inoltre rinvenuta la carcassa in avanzato stato di decomposizione di un puledro.