Acciuffato dai Carabinieri di Agrigento un topo d’appartamento a Ribera

Una villetta un po’ isolata ubicata nelle campagne della località Piana Grande di Ribera, poteva sembrare un facile colpo per un giovane saccense, già noto alle forze dell’ordine.

Ed infatti, approfittando del fatto che l’immobile non era abitato, l’uomo era riuscito ad intrufolarsi indisturbato nell’abitazione, in pieno giorno, rovistando e mettendo a soqquadro tutte le stanze.

Al giovane, che stava saccheggiando l’unità abitativa, è stato fatale però l’improvviso rientro del proprietario presso l’immobile in questione. Infatti, in quel momento, il proprietario ha notato qualcosa di anomalo e si è subito insospettito, telefonando al “112”. In un lampo sono accorse due pattuglie dei Carabinieri della Tenenza di Ribera già impegnate sul territorio che, giunte in contrada Piana Grande nei pressi della villetta, hanno subito cinturato l’abitazione in questione e poco dopo hanno bloccato il malfattore in flagranza di reato, mentre stava ancora arraffando oggetti vari. E così, con l’accusa di “Furto in abitazione”, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di Casà Davide, 31 enne, saccense, già noto alle forze dell’ordine.

L’Autorità Giudiziaria ha subito disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.