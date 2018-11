L'iniziativa è di Ferrovie Kaos che intende far rivivere le magiche atmosfere di festa di una volta

Con Ferrovie Kaos si potranno vivere le magiche atmosfere del Natale con uno dei presepi viventi più affascinanti della Sicilia.

Il 23 dicembre prossimo, in treno storico con partenza dalla stazione di Catania Centrale alle 9.20 (fermate intermedie a Catenanuova, Enna, Villarosa, Caltanissetta Xirbi, Vallelunga) e arrivo a Cammarata alle 12.20; possibilità di pranzo in ristorante convenzionato (da richiedere via mail a info@fondazionefs.it); visita guidata nel centro storico di Cammarata;

ORE 17: inaugurazione del Presepe Vivente; ore 19.25 partenza del treno storico per Catania con arrivo alle 22.20.

Costo Ticket: 30 euro da Catania, Catenanuova, Enna e Villarosa (20 euro ragazzi fino ai 12 anni); 20 euro da Caltanissetta Xirbi e Vallelunga (10 euro ragazzi fino a 12 anni). PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI: Agenzia FIPI Travel, Largo Bordighera 95, Catania. Telefono 095 376330.