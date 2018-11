Comitini, pace fatta tra il sindaco Nino Contino e il ministro Salvini 28/11/2018 - 15:49

In passato i due si erano beccati più volte a seguito delle polemiche per il numero di personale dipendente, seppure precario, in forza nel piccolo comune agrigentino

"Ce ne siamo detti di tutti i colori circa i lavoratori dipendenti precari presenti al comune, ma adesso abbiamo siglato la pace. Il passato appartiene al passato, si ricomincia da capo con la mia soddisfazione personale". Così il sindaco di Comitini spiega la pace siglata con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo gli screzi del passato. I due si sono visti a Roma dove il primo cittadino di Comitini si è recato per prendere parte a un incontro tra l'Ente Poste italiane e i piccoli comuni. "E' stato naturale riappacificarci - dice ancora Contino - visto che lo stesso Salvini nei giorni scorsi aveva anche firmato la sua autorizzazione per far diventare città Comitini per i trascorsi storici". La pace è stata suggellata anche da uno scatto fotografico.