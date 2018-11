Akragas, amaro risveglio a Lercata Friddi nel recupero

L’Olimpica Akragas cade al Comunale di Lercara Friddi al 92’, e su calcio di rigore. Giocata su un campo infangato ed in terra battuta, la compagine dei templi, ha cercato di avere il pallino del gioco in mano, ma i locali, spinti da un forte agonismo, hanno reagito con veemenza riuscendo a mettere alle corde l’avversario più blasonato. Eppure le cose si erano messe benino per i ragazzi del coach Giovanni Falsone, passati in vantaggio con Santangelo. La gara sembra essere in pugno dell’Olimpica Akragas, che soffre il ritorno dei padroni di casa punti dall’orgoglio. Ed è così che alla mezzora, l’ex Pirrotta, riesce a raddrizzare il risultato portandosi in parità. In piena zona Cesarini, il Lercara ottiene un calcio di rigore, il cui fallo, ai più, è sembrato fuori area. Dal discetto insacca Mossa. Si è persa una ghiotta occasione per entrare nella zona play off, e domenica prossima, la compagine dei templi è attesa dalla trasferta di Monreale.