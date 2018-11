Cimitero di Piano Gatta, venerdì convocato incontro con i capigruppo

Cimitero di Piano Gatta ed emergenza salme, venerdì tavolo tecnico per comprendere quali sono le effettive prospettive in campo per il Comune di Agrigento.

A chiedere l'incontro è stata la conferenza dei capigruppo e la Presidenza, che, evidentemente, si sono sentiti “tirati per la giacca” dalle proteste di questi giorni e dalla proposta di petizione on line che nel frattempo continua a collezionare firme.

Oggi, 29 novembre, sull'edizione cartacea del nostro quotidiano un ampio servizio.