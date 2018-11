Contrada Mosella, interventi apportati al rettilineo

Sembrava di essere al centro di un miraggio ieri mattina sul rettilineo della Mosella. Dopo il martellante stimolo sui social e sui mezzi di informazione, dal Comune capoluogo si sono finalmente attivati per tappare almeno qualcuna delle vergognose buche-crateri-voragini createsi lungo quella che è la strada parallela al Villaggio Mosè, valvola di sfogo fondamentale per il traffico veicolare nei dintorni tra Favara e il capoluogo stesso. Soprattutto i giunti dei tratti di collegamento del rettilineo fino a ieri mattina erano trappole implacabili per chiunque, possibile causa di danni ai mezzi di trasporto e morte per i motociclisti o ciclisti che vi sarebbero finiti dentro con le ruote. Dopo la “stimolazione social” una squadra di operai armati di pala, bitume e una macchina per livellare l’asfalto sono entrati in azione di buon mattino, con l’assistenza di due vigili urbani per la regolazione del traffico.