Stage in Nazionale Azzurra per il difensore Caramanno

Stage con la Nazionale Azzurra Under 15 per il giovanissimo e promettente giocatore di Favara, Davide Caramanno da quattro stagioni in forza al settore giovanile del Catania. Il ragazzo, cresciuto nella scuola calcio Athena Agrigento di Giovanni Sorce, assieme ad altri tre compagni di squadra, è stato convocato dal commissario tecnico Patrizia Panico per il raduno riservato ai giovani calciatori del Sud Italia. Caramanno agli ordini del selezionatore azzurro ha svolto un importante stage al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, quarta tappa delle selezioni azzurre, dopo Cremona, Coverciano e Roma. Il giovane difensore favarese, dal fisico possente (alto 1,75 cm) e dotato da buona tecnica, ha esibito un’ottima prestazione nell’amichevole giocata a ranghi contrapposti tra le formazioni dell’Italia U15 blu e Italia U15 bianca.