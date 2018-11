La Lega con Salvini sempre più in crescita in provincia

Non si arresta la crescita della Lega per Salvini Premier in provincia di Agrigento. Costituito il direttivo del Circolo di Santa Margherita di Belice e Montevago. L' Avvocato Francesco Barbera rivestirà la carica di Presidente del Circolo.

Nellla formazione del direttivo, coerentemente con lo spirito del partito, si è voluto dare rilievo a diverse e differenti professionalità, tutte coese nel rappresentare la cittadinanza.Il vice presidente è L'agente di commercio Domenico Scaturro, Giusto sparacino, militante lega già da anni e che esprime gli interessi del settore agricolo, ricoprirà la carica di Segretario del Circolo, mentre il Tesoriere sarà Maurizio Marino, dipendente del Ministero dell'Istruzione che darà voce alla Lega in seno alla Giunta Comunale, essendo già Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Santa Margherita di Belice.

Assegnata anche la carica di Primo Consigliere del Circolo che sarà ricoperta dal'Ingegnere Calogero Calasanzio.

"Diffondere i principi e i valori della Lega per Salvini Premier - dice Francesco Barbera - in un'ottica di rinnovamento politico che veda Santa Margherita e Montevago protagonisti è l'obiettivo primario del Circolo".

Il direttivo ringrazia il coordinatore provinciale Massimiliano Rosselli per la fiducia accordata e per aver creduto fin da subito nelle capacità di ogni suo componente.