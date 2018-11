La Valle dei Templi nella copertina del calendario dell'Arma dei Carabinieri

Nella copertina del calendario storico 2019 dell'Arma dei carabinieri, spicca la Valle dei Templi. Quest'anno le pubblicazioni sono dedicate ai principali siti dell’Unesco italiani, tra questi l'area archeologica di Agrigento. Il calendario è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa, al Comando provinciale carabinieri di Agrigento. «La bella sorpresa di quest’anno è che la Valle dei Templi si trova in copertina e viene fatto un richiamo anche nel mese di giugno – ha detto il colonnello Giovanni Pellegrino -. Per noi è una gioia vedere Agrigento in prima pagina, è stato un onore». Per quello che riguarda, invece, l’agenda Storica 2019 è incentrata sul tema "I Carabinieri nella letteratura", con uno specifico inserto curato dal professore Pietro Sisto. Viene proposta una carrellata di romanzi dedicati ai carabinieri nel corso dei due secoli della loro storia. Anche in questo caso la provincia di Agrigento è protagonista con "Il giorno della civetta" dello scrittore racalmutese Leonardo Sciascia, con i romanzi del papà del commissario Montalbano, l'empedoclino Andrea Camilleri.