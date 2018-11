Torna domenica 16 dicembre "Favara Creative"

Domenica prossima 16 dicembre si ripropone Favara Creative. Appuntamento in Piazza Cavour. Un evento per tutti con esposizioni artigianali, canti, balli, animazione. L'iniziativa è di Antonella Airo, wedding and event planner con Luigi Mammo Zagarella. Per informazioni gli interessati possono chiamare il numero di telefono cellulare: 3881958334. Già la prima manifestazione di questo genere ha riscosso un notevole successo, con i bambini particolarmente entusiasti.