Canto, Adriana Cuschera vola a Sorrento per un format televisivo

Adriana Cuschera, la cantante prodigio di appena 10 anni di Favara, è riuscita a qualificarsi per prendere parte ad un concorso sonoro a Sorrento. Si tratta di un evento televisivo, una vetrina interessante per le giovani leve. Adriana Cuschera si è qualificata quasi subito grazie proprio alla sua voce che finisce per conquistare tutti. "Non voglio dare molte anticipazioni - dice la diretta interessata - ma sono felice per essere riuscita in questa impresa. Il canto per me è tutto".