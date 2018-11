Indifferenziata non raccolta in più punti, al via le proteste

Sarà capitato a molti di notare i mastelli dell'indifferenziata che non sono stati raccolti dagli operatori ecologici. Sopra al mastello si leggeva non conforme. Vedere sulle strade della città sparsi sacchetti di spazzatura indifferenziata non è una bella immagine. "Non entro nel merito se hanno fatto bene o male - dicono in coro alcune persone - ma ci chiediamo domani mattina quanti di questi sacchi troveremo chiusi? I cani e i gatti faranno delle grandi feste, anticiperanno il Natale. Dubitiamo che qualcuno abbia riportato a casa i sacchetti con la spazzatura. E la città sarà ancora più sporca".

In molto casi, come abbiamo appurato è stato ingiustificato l'operato degli operatori ecologici. Al Villaggio Mosè abbiamo constatato che tre mastelli su cinque non ritirate erano perfettamente in regola. Il contenuto ci è stato mostrato e, onestamente, non possiamo che rivolgere queste osservazioni all'assessore Hamel e all'Iseda, perché qui si rischia di creare grossi problemi anche di carattere igienico sanitario.