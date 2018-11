Una mostra storico monumentale-naturalistico che illustra i giardini storici pubblici e privati della città,

Interessanti eventi hanno caratterizzato il territorio agrigentino in questi giorni, domani, 30 novembre, alle 10 a Villa Genuardi un ulteriore appuntamento culturale per la città di Agrigento sui Giardini storici della città.

La mostra propone un itinerario storico monumentale-naturalistico, corredato da un ricco apparato documentario, che illustra i giardini storici pubblici e privati della città, anche non più esistenti, con le varietà delle piante presenti e con una accurata attenzione di quelle centenarie ancora esistenti. Ampio spazio viene dedicato alla storia di Villa Genuardi conosciuta anche come Hotel des Temples, frequentatissimo e lussuoso albergo della prima metà del ‘900, rinomato per il suo lussureggiante parco di piante esotiche.

L’iniziativa è volta anche ad una efficace azione di tutela e salvaguardia culturale di un patrimonio storico-naturalistico di rilevante pregio che possiede la città di Agrigento.

All’inaugurazione interverranno il Soprintendente Gabriella Costantino, i proff. Rosario Schicchi e Manlio Speciale e il dott. Sergio Alessandro, Dirigente del Dipartimento per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Collaterale alla mostra sarà presentato l’evento "Invadi il verde" realizzato in collaborazione con l’Agenzia del Demanio e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Servizio 8 per il territorio di Agrigento con la partecipazione degli alunni dell’ Istituto Tecnico “M. Foderà” e dell’ Istituto Comprensivo Agrigento Centro – Plesso Garibaldi.

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00, il mercoledì dalle 9,00 alle 17,30.