Circolava senza la dovuta certificazione, bus della Tua multato dalla Polizia municipale

Un autobus urbano della Tua rimarrà fermo per ben due mesi per una “maxi multa” della Polizia municipale di Agrigento. La multa, risalente a gennaio di questo anno, è stata elevata ai sensi dell'articolo 85 del codice della strada, che norma il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (individuando quali specifiche tipologie di mezzi possono svolgere questa attività e quali no ecc). Maggiori dettagli sul quotidiano cartaceo odierno, 30 novembre.