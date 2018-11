Porto Empedocle, precari, via al processo di stabilizzazione per 57 lavoratori 30/11/2018 - 07:41

In una prima fase entreranno le fasce A e B, nelle more della realizzazione dei concorsi interni per le fasce C e D

Precari, si va verso la stabilizzazione de personale del Comune di Porto Empedocle. Il confronto con i sindacati si è svolto nei giorni scorsi e ha consentito di chiudere un accordo che sembra potrebbe portare al progressivo assorbimento dei lavoratori a tempo determinato, che dopo anni ad attendere potranno finalmente entrare a pieno diritto nella struttura burocratica dell'Ente. Tutti i dettagli nel nostro quotidiano cartaceo odierno, 30 novembre, in edicola.