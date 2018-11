Calcio violento, Gerlando Contino squalificato per cinque anni

Carriera anticipatamente conclusa per il 36enne attaccante Gerlando Contino. Il giocatore della Pro Favara, infatti, è stato squalificato del Giudice sportivo della Lega Calcio Dilettanti-Comitato Sicilia per ben 5 anni. Secondo quanto scritto nel referto dall’arbitro Limonta di Lecco che ha diretto la gara di campionato Pro Favara – Sant’Agata di domenica scorsa, e riportato dal comunicato ufficiale della Figc, Contino, a fine gara, ha colpito l’arbitro con un pugno tra l’orecchio sinistro e la mandibola provocando la perdita di equilibrio e persistente dolore tanto da dovere ricorrere, al rientro in sede, a cure mediche presso presidio ospedaliero deve veniva refertato con una prognosi di tre giorni. Testimoni però smentiscono categoricamente il direttore di gara. Ne vedremo delle belle.