Basket A2 maschile: per la Fortitudo Agrigento il test Tortona

La Fortitudo Agrigento, domenica 2 dicembre, affronterà Tortona. La partita, valevole per la decima giornata di campionato, si disputerà al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 18. Hanno presentato la partita, il coach Franco Ciani ed Edoardo Fontana.

Franco Ciani: "E’ una gara difficilissima. Tortona per organico e per consistenza, è una delle squadre migliori, se non la migliore insieme alla Virtus Roma. Scorrendo i nomi del roster hanno due giocatori per ogni ruolo. Sia in attacco che in difesa noi, dobbiamo dare vita ad una prestazione massimale. La nostra rotazione è ridotta ai minimi termini, mancheranno Evangelisti e Guariglia. Chiave tattica? Saremo costantemente impegnati nell’uno contro uno, Tortona è una squadra di mestiere. Ogni confronto diretto sarà fondamentale. La loro fisicità gli darà la possibilità di spendere falli. Dobbiamo essere determinati a volere vincere, prestando sempre la massima attenzione”.

Edoardo Fontana: “Veniamo da una vittoria importante e questo ci serviva più che mai. Adesso tocca affrontare Tortona. E’ una squadra forte e di grande talento, ha giocatori molto importanti. Noi dobbiamo rimanere uniti, giocando la nostra pallacanestro e difendendo bene, solo così potremmo pensare di portare a casa la partita. Qual è la sensazione nel partire nel quintetto titolare? E' una grande emozione, se dovesse capitare davanti al pubblico di casa sarà una cosa veramente importante. Devo continuare a lavorare duro, solo così potrò ottenere risultati importanti".